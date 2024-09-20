اليوم السابع
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شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:14 ص
شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة مدنية بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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