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سماء الأقصر تشهد تحليق 850 سائح في السماء على متن 44 رحلة بالون طائر.. صور

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:57 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 850 سائح في السماء على متن 44 رحلة بالون طائر.. صور رحلات البالون
الأقصر – أحمد مرعى

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استمرت رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في التحليق بسماء البر الغربى، حيث خرجت في السماء 44 رحلة بالون أقلت على متنها 850 سائح من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

ومن الجدير بالذكر إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

تحليق 850 سائح في السماء على متن 44 رحلة بالون طائر
تحليق 850 سائح في السماء على متن 44 رحلة بالون طائر

 

تحليق 850 سائح في السماء على متن 44 رحلة بالون
تحليق 850 سائح في السماء على متن 44 رحلة بالون

 

 

تحليق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر
تحليق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر

 

 

سحر رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر
سحر رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر

 

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 850 سائح في السماء
سماء الأقصر تشهد تحليق 850 سائح في السماء

 


 

 







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