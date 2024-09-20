سفير كوبا لدى موسكو: ندعم جهود روسيا خلال رئاستها لـ"بريكس"

أ ش أ

أعلن السفير الكوبي لدى موسكو جوليو أنطونيو، الخميس، أن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، تلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة كازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، مؤكدًا دعم بلاده لجهود موسكو خلال رئاستها مجموعة "بريكس".

وقال أنطونيو - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الرئيس الكوبي تلقى دعوة للمشاركة في القمة، مُشيرًا إلى أنه لم يتم تأكيد مشاركته، مؤكدا أنه "سيكون هناك بالطبع وفد مشارك يُمثل كوبا خلال أعمال القمة"، لافتا إلى دعم بلاده لهذا الحدث ودعم ما تقوم به روسيا في هذا المسار.

يُشار إلى أن روسيا تتولي رئاسة مجموعة "البريكس" هذا العام، حيث أكد الرئيس الروسي فلوديمير بوتين، سابقًا، أن موسكو تخطط لتعزيز تنسيق السياسة الخارجية داخل مجموعة بريكس خلال رئاستها؛ من خلال "السعي بشكل مشترك إلى استجابات فعالة للتحديات والتهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".