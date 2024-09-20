زلزال بقوة 4.3 درجة يهز مقاطعة كيميروفو بشرق روسيا

أحمد علوى

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة منطقة تاشتاغول في جنوب مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية عند منتصف الليلة الماضية، حسبما أفادت إدارة الطوارئ المحلية صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان الطوارئ، فقد فحصت فرق متخصصين منطقة الـ50 كيلومترا حول مركز الزلزال، بما في ذلك جميع المرافق الاجتماعية فيها، دون أن تسجل أي دمار، كما أنه لم يتم تعطيل حركة المرور في الطرق والسكك الحديدية.

وتداولت مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو لشهود عيان أفادوا بأنه نتيجة الزلزال سقطت أجزاء من البلاط في بعض المنازل وسقطت زجاجات من أرفف متاجر.

وفي منطقة شيريغيش، أدى الزلزال إلى زيادة اتساع الحفرة الضخمة التي كانت موجودة هناك منذ فترة طويلة.