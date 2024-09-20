زاخاروفا: روسيا ستواصل شرح مخاطر التعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستواصل شرح مخاطر التعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لرابطة الدول المستقلة.

وجاءت تصريحات زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بمناسبة زيارات رئيس المركز الإقليمي لأوروبا وأوراسيا التابع لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية ورئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني الأخيرة إلى أذربيجان -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.



وأضافت: "لا شك أن مثل هذه الرحلات لممثلي الكتلة العسكرية "العدائية" لا تساهم في الاستقرار والأمن الإقليميين، ونحن ندرك جيدًا أن جهود الغربيين تهدف في المقام الأول إلى زعزعة استقرار البلدان المجاورة لروسيا، وليس بناء التعاون معهم".



وأوضحت المتحدثة " أنه عند الاتصال بشركائنا الأذربيجانيين وغيرهم من شركائنا داخل رابطة الدول المستقلة، سنواصل التوضيح لهم مخاطر تعميق التفاعل مع الناتو، لأنه محفوف بفقدان بعض السيادة الوطنية والاضطرابات السياسية الداخلية".