اليوم السابع
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روسيا: نمتلك أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا ونحذر الغرب من الاستفزاز

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:27 م
روسيا: نمتلك أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا ونحذر الغرب من الاستفزاز سلاح نووى
كتب محمد شعلان

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية امتلاك موسكو أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وتحذر الغرب من أي استفزاز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن روسيا مستعدة تماما من الناحية العسكرية والسياسية والتكنولوجية للدفاع عن مصالحها فى منطقة القطب الشمالى.

وأضاف لافروف "نرى أن حلف شمال الأطلسي يكثف تدريباته المتعلقة بالأزمات المحتملة في القطب الشمالى.. بلادنا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها عسكريا وسياسيا ومن ناحية التكنولوجيات الدفاعية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ومضى الوزير يقول إن الناتو أصبح مهتما بشكل متزايد بمنطقة القطب الشمالي، "مدعيا أن حلف شمال الأطلسي لديه أيضا مصالحه الخاصة هناك، بسبب الموقع الجغرافي".

وتابع كبير الدبلوماسيين الروس: "النرويج كانت أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسى، لذا يقولون إنهم بحاجة إلى مراقبة ما يحدث هناك، ومع ذلك، فإن القطب الشمالي ليس منطقة تابعة لحلف شمال الأطلسي".







روسيا

السلام النووي

أسلحة نووية

بيلاروسيا

الغرب

الحرب الروسية الأوكرانية

القاهرة الإخبارية




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