روسيا: "بريكس" تناقش انضمام مزيد من الدول

أحمد علوى

يناقش وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، 26 سبتمبر الجاري، قضية انضمام مزيد من الدول للمنظمة المستمرة في النمو.

جاء ذلك في حديث نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف على هامش منتدى المرأة الأوراسي في بطرسبورج، حيث تابع أن العام الماضي في اجتماع "بريكس" بجوهانسبرج، "تم اتخاذ قرار تاريخي، بلا مبالغة، بشأن التوسع وتضاعف عدد المشاركين في مجموعة (بريكس) اعتبارا من 1 يناير من العام الجاري. الآن، أعربت أكثر من 30 دولة من جنوب وشرق العالم، بشكل أو بآخر، عن اهتمامها بتطوير التفاعل مع (بريكس)".

وقال: "إن أعداد هذه الدول مستمرة في النمو. وتنفيذا لتعليمات اجتماع القادة في جوهانسبرغ، يجري العمل الآن على وضع الطرق الخاصة بفئة الدول الشريكة في مجموعة (بريكس). وفي الأسبوع المقبل، في 26 سبتمبر، بنيويورك، سيواصل وزراء خارجية دول (بريكس) محادثاتهم التي من المتوقع أن تختتم باجتماع الزعماء في قازان (22-24 أكتوبر)".

وتتولى روسيا رئاسة "بريكس" منذ الأول من يناير هذا العام، ومنذ بداية 2024، انضمت للمنظمة كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقد وضعت روسيا شعارا للمنظمة هذا العام "التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.