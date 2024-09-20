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رئيس مكتب قائد الثورة في إيران: الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيكون قريبا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:43 م
رئيس مكتب قائد الثورة في إيران: الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيكون قريبا إسماعيل هنية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد رئيس مكتب قائد الثورة في إيران، أنه من المتوقع أن يأتي الرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية من قبل إسرائيل في العاصمة طهران سيكون قريبا، بحسب تصريح نشرها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.


وأشار رئیس مكتب قائد الثورة في إيران محمد محمدي كلبيكاني، إلى "تأكيد قائد الثورة الإسلامية على أهمية جهاد التبيين الذي يعني التعرف على العدو وكشفه للشعب، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في الوضع الحساس الحالي".


وقال "كلبايكاني": "اليوم تقدمت دعاية العدو المسمومة في اتجاه يجعل الحق باطلا والباطل حقا، لافتا الى انه من واجب رجال الدين وجميع الأشخاص الفعالين والمنبريين أن يشرحوا مؤامرات العدو للمجتمع".


واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو 2024 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانب هنية حارسه الشخصي القيادي الميداني في كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.







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