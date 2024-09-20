رئيس مركز ديرمواس: لا تهاون مع المقصرين فى واجبهم الوظيفى ومكافأة المجتهدين

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وتكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الصحة

ففى ديرمواس قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بالمرور المفاجئ على المركز الطبي و مستشفى ديرمواس التخصصي وذلك للتأكد من تواجد الطواقم الطبية والتزامهم بواجبهم الوظيفي حسب مقتضى القانون، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى والمركز الطبي للتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس المركز بتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحسن التعامل معهم، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب و عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي، وكذلك مكافأة المجتهدين منهم.