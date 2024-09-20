اليوم السابع
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رئيس الرقابة المالية يستعرض فى لندن تجربة مصر بالإصلاح الاقتصادى

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:32 م
رئيس الرقابة المالية يستعرض فى لندن تجربة مصر بالإصلاح الاقتصادى رئيس الرقابة المالية
رسالة لندن - أحمد يعقوب

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يشارك الان الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ينظمها بنك اوف نيويورك بحضور وزيري المالية والاستثمار والسفير المصري في لندن، وقيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وركز الدكتور فريد خلال كلمته على الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة وتطرق كذلك للإصلاحات التي تم تطبيقها، والتي احرزت تقدما في ملفات سوق الأوراق المالية وبالأخص برامج تداول السندات وأذون الخزانة وما يتم حاليا من إصلاحات موسعة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.

 







الإصلاح الاقتصادي

محمد فريد

الرقابة المالية

بعثة طرق الأبواب في لندن




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