رئيس الرقابة المالية يستعرض فى لندن تجربة مصر بالإصلاح الاقتصادى

رسالة لندن - أحمد يعقوب

يشارك الان الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ينظمها بنك اوف نيويورك بحضور وزيري المالية والاستثمار والسفير المصري في لندن، وقيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وركز الدكتور فريد خلال كلمته على الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة وتطرق كذلك للإصلاحات التي تم تطبيقها، والتي احرزت تقدما في ملفات سوق الأوراق المالية وبالأخص برامج تداول السندات وأذون الخزانة وما يتم حاليا من إصلاحات موسعة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.