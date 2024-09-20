حاضنة تلاحق زوجها للحصول على 90 ألف جنيه نفقة شهرية.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

لاحقت حاضنة لطفلتين، زوجها، لإلزامه بسداد 90 ألف جنيه نفقة شهرية، وذلك بعد تخليه عن مسئوليته في رعايتهم، لتؤكد: "زوجي باع عشرتنا وهجرني، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهر بي، وترك الطفلتين في حالة صحية حرجة".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "لاحقته للحصول على حقوقي الشرعية بعد أن هجرني وتركني معلقة طوال شهور، ورفض سداد ما عليه من نفقات، وتخلف عن مساعدتي في الإنفاق على مصروفات علاج طفلتين التوأم، وتركني استدين حتي أستطيع توفير النفقات لهم".

وأكدت :" استولى على مصوغات للانتقام مني رغم يسار حالته الزوجية، وخطب أبنة جارتي، ثم لاحقني بالنشوز باتهامات كيدية لإسقاط حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تتجاوز 1.9 مليون جنيه".

وتابعت:" بعد 7 سنوات زواج طردني خارج منزلي، ودمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واكتشفت تخطيطه للزواج، لأعيش في جحيم بسبب محاولته تشويهه سمعتي، وإلصاقه تهم كيدية بي حتي يبرر لنفسه موقفه بهجره لي وتخلفه عن رعاية طفلتيه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.