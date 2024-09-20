اليوم السابع
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جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:16 ص
جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس تأمين مدارس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بدء موسم الدراسة، حيث تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المدارس، لتأمين دخول وخروج الطلاب منها، مع تأمين المسارات والطرق المؤدية إليها.  

وحرصت أجهزة الأمن على تواجد تمركزات أمنية بمحيط المدارس، وربطها بأقوال أمنية متحركة على مدار اليوم، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مأمورى أقسام ومراكز الشرطة ومسئولى المدارس لتلقى أية بلاغات وسرعة التعامل معها.

وتشارك الشرطة النسائية فى عملية التأمين، ومكافحة جرائم التحرش ومضايقات الفتيات، لاسيما بمحيط مدارس البنات. 

وتعزز قوات الشرطة من إجراءاتها فى وقت الذروة لمنع التكدسات المرورية خاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس.


 







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