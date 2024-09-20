جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تحقق مراكز متقدمة في أسبوع شباب الجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

حققت جامعة طيبة التكنولوجية، بقيادة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، مراكز متقدمة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، تحت شعار (إبداع - ابتكار - تنافس) والذي يقام في المدينة الشبابية بأبي قير، ففي منافسات حافلة بالمنافسة، تمكن الطالب صرابامون رأفت من الحصول على المركز الأول في مسابقة الترانيم، فيما أحرزت الطالبة ياسمين سعودي المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم للفتيات.

وعلى صعيد الأنشطة الرياضية، تألق فريق كرة القدم التابع للجامعة وحقق فوزًا ساحقًا على فريق جامعة مصر الدولية بثلاثة أهداف نظيفة، كما تغلب على فريق جامعة برج العرب التكنولوجية بهدف دون رد، وفي منافسات الشطرنج، قدم الطالب أشرف موسى أداءً مميزًا حيث فاز في ثلاث جولات من أصل أربع.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بالطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس مدى التميز الذي تتمتع به جامعة طيبة التكنولوجية في مختلف المجالات، وتشجع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وتشارك وفد الجامعة في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، بقيادة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى صفوت، والدكتورة سارة ناجي، أعضاء هيئة التدريس، وعبدالرحيم محمود، أخصائي النشاط الرياضي، وعدد من الطلاب المتميزين في مختلف المجالات.

وكانت قد شهدت مدينة أبو قير بالإسكندرية حوارا مفتوحا بين رؤساء الجامعات التكنولوجية العشر على مستوى الجمهورية، ووفود طلاب الجامعات، وذلك في مستهل أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة.