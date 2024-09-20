جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بالمعسكر الختامي المؤهل لتصفيات برنامج Gen-Z

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات المعسكر الختامي للمشروعات المشاركة في التصفيات قبل النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة، والمؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني الذي يتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بجامعة الجلالة، بحضور الدكتور عمرو عبدالهادي المنسق العام للجامعة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شاركت الجامعة بفريقى Ecopower من برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وPIM من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس .

اكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا المعسكر التدريبي يأتي في إطار إعادة تفعيل دور الوزارة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ إستراتيجيتها الداعمة للمبتكرين والنوابغ، والقائمة على تحقيق التكامل بين أدوار الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الصناعي، والمجتمع المدني؛ للوصول إلى مخرجات مبتكرة قابلة للتسويق، وشركات ومشروعات ناشئة، صغيرة ومتوسطة، والتي تساهم في معالجة التحديات الحالية، وتعمق المنتج المحلي، وتوسيع نطاقه في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، اكد الدكتور عربى كشك ان وصول الجامعة الى التصفيات النهائية يعكس جهودها المستمرة في دعم الابتكار وتعزيز الإبداع بين الطلاب، إضافة إلى اهتمام الجامعة بتقديم أفكار قابلة للتطبيق تسهم فى حل مشكلات المجتمع وتوطين الصناعة المصرية.

ووجه الدكتور كشك الشكر إلى الدكتور عمرو عبدالهادي والسادة اعضاء هيئة التدريس وجميع الطلاب على جهودهم المتميزة والملموسة فى مشاريع الطلاب الإبتكارية والتكنولوجية متمنيًا دوام التفوق والنجاح.

تم تصعيد 129 فريقًا إلى المعسكر التدريبي الذي استضافته جامعة الجلالة، ويهدف المعسكر المؤهل لبرنامجGen Z إلى دعم الفرق، وتقديم التأهيل اللازم، والتوجيه، والإرشاد المطلوب؛ لتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشروعات تلك الفرق، وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتجات، تسهم في السوق المحلي والدولي، وتجهيزهم للتنافس على المستوى الدولي، حيث سيتم اختيار الفرق المؤهلة للالتحاق بالبرنامج التليفزيوني Gen Zفي ختام المعسكر التدريبي، تمهيدًا للبدء في تصوير الحلقات التليفزيونية بإشراف شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن المشاركة في مسابقة GEN Z توفر عددًا من المزايا للمشروعات المشاركة، من أبرزها المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإتاحة التمويل للشركات الفائزة، فضلاً عن الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات تلك المشروعات إعلاميًّا.



