تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الطويل في شمال سيناء

العريش - محمد حسين

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الطويل، التابعة لمدينة العريش، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الهوية المصرية.

اعلن مجلس مدينة العريش انه تابع اسامة عفش رئيس مجلس ومدينة العريش، أعمال المبادرة ميدانيًا، و شملت الزيارة تفقد أعمال التضامن الاجتماعي، حيث تم تقديم الخدمات للمستفيدين من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة".

كما أشرفت مديرية التموين على توفير السلع الغذائية لأهالي القرية بأسعار مخفضة، وذلك بمشاركة فعّالة من المجتمع المدني، حيث قامت شركات للمواد الغذائية بالمساهمة في بيع السلع ضمن إطار المبادرة.

وكان قد تم امس تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية السكاسكة شرق العريش وتم توزيع مواد غذائية من الهلال الأحمر المصري على الأسر المحتاجة والأرامل والمصابين بالقرية.



