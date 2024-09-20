تعليم بني سويف تعلن إتاحة رابط إلكتروني لقبول تظلمات مسابقة 30 ألف معلم

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن إتاحة الرابط اليكتروني للتظلم من نتيجة مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية فقط بمحافظة بني سويف من خلال التطبيق الإلكتروني التالى.. https://bit.ly/30BNS2024.

وفى سياق متصل، اطمأن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على ختام فعاليات البرنامج التدريبي والذي يستهدف ما يزيد عن 1455 معلما ومعلمة بالمرحلة الثانية وتظلمات المرحلة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم وذلك في يومها الأخير أمس الخميس ، حيث اطمأن على انتظام المعلمين وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان نجاح التدريب .