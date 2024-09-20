اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تعليمات مهمة من وزارة التعليم بشأن كشكول الحصة للطلاب وطرق التقييم

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:29 م
تعليمات مهمة من وزارة التعليم بشأن كشكول الحصة للطلاب وطرق التقييم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 غدا السبت، مؤكده على الانتظام وتعظيم الأداء التعليمي داخل الصف الدراسي، موضحة أنه لابد من وجود آليات وطرق فعالة لتحقيق تلك الأهداف ومنها تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم ومن أهمها وأكثرها فعالية كشكول الحصة والكتاب المدرسي وتخصيص كشكول واحد يقسم إلى ثلاثة أجزاء .

وشددت  وزارة التربية والتعليم على  أن الجزء الأول خاص بالأداءات الصفية وهو عبارة عن تكليفات يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الشرح للدرس وهو بمثابة جزء مهم من التقويم التكويني، والجزء الثاني خاص بالأداءات المنزلية وهي عبارة من تكليفات خاصة بالدرس الذي تم تدريسه يكلف بها المعلم طلابه لانجازها في المنزل ومتابعتها وتصحيحها ومن خلالها يمكن للمعلم تقدير مدي التزام الطالب وكذا الكتشاف نقاط التميز وأوجه القصور عند الطالب ومعالجتها .

وأوضحت وزارة التعليم، الجزء الثالث : يخصص للتقييم الأسبوعي والهدف منه التأكد مدي تحقق لوائح التعلم المتضمن في تعلم الدروس التي قام المعلم بتدريسها خلال الأسبوع موهي أداة كاشفة وسريعة لقياس على تقدم الطالب في العملية التعليمية واكتشاف أوجه التميز وتعزيزها وأوجه القصور والعمل على معالجتها.

ويراعي أثناء إجراء عملية التقييم الأسبوعي أن تكون هناك ثلاثة اختبارات متكافئة، ويتم توزيعها على طلاب الفصل بأسلوب يراعي اعتماد كل طالب على ما لديه من معارف ومهارات وقد قام الخبراء الوزارة بإعدادها بحيث تكون الاختبارات متكافئة، وفي ذات الوقت يعتبر كل اختبار من الثلاثة أداة فعاله القياس نواتج التعلم لما تعلمه الطالب من معارف ومهارات ات من خلال دروس الأسبوع، وبالتالي يمكن تقييم الطالب واحتساب باب أعمال السنة لكل طالب من خلال خلال الآليات الثلاث السابقة بالإضافة إلى إلى تقييم انتظامه وسلوكه.

 







وزارة التربية والتعليم

سد العجز فى أعضاء هيئة التدريسبداية العام الدراسي

بداية الدراسة

موعد بداية الدراسة

بداية الدراسة 2024

بداية الدراسة في الجامعات

بداية الدراسة في مصر

موعد بداية الدراسة 2024

موعد بداية الدراسة في الجامعات

مواعيد بداية الدراسة

موعد بدء الدراسة 2024

موعد بدء الدراسة 2025

بداية الدراسة ٢٠٢٤

بداية العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد

ميعاد بداية الدراسة

موعد بداية الدراسة للجامعات

بداية العام الدراسي 2025

بداية الدراسة الجامعية

بداية الدراسة في الجامعات 2024

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بدء الدراسة الترم الأول

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات

مواعيد بداية الدراسة 2024

تاريخ بداية الدراسة

بداية الدراسة بالجامعات

موعد بدء العام الدراسي الجديد

المناهج الدراسية الجديدة

عام دراسى

العام الدراسى الجديد 2025

العام الدراسى الجديد

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

عام دراسي

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

عام دراسي جديد

عام دراسي 2025

عام دراسي 2024

تفعيل حصة الريادة بالمدارس

سد العجز فى المعلمين

اخبار مصر

توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية 2025

تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي

موقع وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة