تعليمات مهمة من وزارة التعليم بشأن كشكول الحصة للطلاب وطرق التقييم

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 غدا السبت، مؤكده على الانتظام وتعظيم الأداء التعليمي داخل الصف الدراسي، موضحة أنه لابد من وجود آليات وطرق فعالة لتحقيق تلك الأهداف ومنها تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم ومن أهمها وأكثرها فعالية كشكول الحصة والكتاب المدرسي وتخصيص كشكول واحد يقسم إلى ثلاثة أجزاء .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الجزء الأول خاص بالأداءات الصفية وهو عبارة عن تكليفات يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الشرح للدرس وهو بمثابة جزء مهم من التقويم التكويني، والجزء الثاني خاص بالأداءات المنزلية وهي عبارة من تكليفات خاصة بالدرس الذي تم تدريسه يكلف بها المعلم طلابه لانجازها في المنزل ومتابعتها وتصحيحها ومن خلالها يمكن للمعلم تقدير مدي التزام الطالب وكذا الكتشاف نقاط التميز وأوجه القصور عند الطالب ومعالجتها .

وأوضحت وزارة التعليم، الجزء الثالث : يخصص للتقييم الأسبوعي والهدف منه التأكد مدي تحقق لوائح التعلم المتضمن في تعلم الدروس التي قام المعلم بتدريسها خلال الأسبوع موهي أداة كاشفة وسريعة لقياس على تقدم الطالب في العملية التعليمية واكتشاف أوجه التميز وتعزيزها وأوجه القصور والعمل على معالجتها.

ويراعي أثناء إجراء عملية التقييم الأسبوعي أن تكون هناك ثلاثة اختبارات متكافئة، ويتم توزيعها على طلاب الفصل بأسلوب يراعي اعتماد كل طالب على ما لديه من معارف ومهارات وقد قام الخبراء الوزارة بإعدادها بحيث تكون الاختبارات متكافئة، وفي ذات الوقت يعتبر كل اختبار من الثلاثة أداة فعاله القياس نواتج التعلم لما تعلمه الطالب من معارف ومهارات ات من خلال دروس الأسبوع، وبالتالي يمكن تقييم الطالب واحتساب باب أعمال السنة لكل طالب من خلال خلال الآليات الثلاث السابقة بالإضافة إلى إلى تقييم انتظامه وسلوكه.