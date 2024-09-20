تعرف على تاريخ "بيت السنارى" التابع لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

"بيت السنارى" هو أحد فروع مكتبة الإسكندرية ويعتبر مركزا ثقافيا هاما، كما يعتبر أحد نماذج التراث المعماري الإنساني لقيمته المعمارية والفنية والأثرية الكبيرة، ومالك المنزل وصاحبه هو الأمير إبراهيم كتخدا السناري، ولُقب بالسناري نسبة لمدينة سنار بالسودان، ويوجد بيت السناري في حارة مونج بالقرب من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.

في بيت السناري تم الانتهاء من "موسوعة وصف مصر" من خلال 200 عالم فرنسي وقد أهدي الدكتور بُطرس غالي السكرتير العام السابق للأمم المتحدة نسخة أصليه منها إلى مكتبة الإسكندرية.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.

بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفين.