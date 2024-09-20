تشغيل تجريبى لمبنى الرعايات الجديد بحميات بنها بعد تطويره بـ20 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها بعد تطويره الشامل، بتكلفة وصلت إلي 20 مليون جنيه، لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هذا المبنى إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث صمم ليكون مركزاً متكاملاً للرعاية الصحية المتخصصة، ويضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وذلك في خطوة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القليوبية.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه يتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، كل طابق يقدم خدمات طبية متخصصة حيث يضم الطابق الأول وحدة غسيل كلوي متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة، ووحدة عزل لمرضى فيروس B، وهي الوحيدة من نوعها على مستوى المحافظة، كما يشتمل على أجهزة متخصصة لغسيل الكلى لمرضى الإيدز والفيروسات الكبدية، كما تم تخصيص الطابق الثاني والثالث لوحدتي العناية المركزة، مجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة المراقبة، ومضخات الحقن، وأجهزة التنفس الصناعي، وعربات الإنعاش، وغيرها، وذلك لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى الحرجة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال التفقد أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبنى الجديد سيساهم في تخفيف العبء على المستشفيات الأخرى وتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى.

وتفقد المحافظ المستشفى وشاهد سير العمل بالأقسام والرعايات للاطمئنان عل جاهزيتها لاستقبال المرضي بعد افتتاح المستشفى، موجها بحسن معاملة المرضي والعمل علي زيادة جودة الخدمات المقدمة لهم وتقديم كافة سبل الدعم والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

أعرب الأطباء العاملون بالمستشفى عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن المبنى الجديد سيمكنهم من تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، وأن الأجهزة المتطورة ستساعد في تشخيص وعلاج الحالات المرضية بدقة أكبر.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، والدكتور أحمد ياسين مدير المستشفي.