بداية جديدة.. وزير العدل يوجه بتسيير سيارات توثيق متنقلة بالأماكن المزدحمة

كتب – إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

وجه المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة، إلي الى الأماكن الأكثر ازدحاما وإلي المراكز والقري في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين علي فترتين صباحية ومسائية.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستمر لمدة 100 يوم بشكل يومي، لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين.

كما تقر مد العمل داخل 30 فرع توثيق حتي الساعة 9 مساءً بدون أي تكلفة مالية إضافية، وخلال اليوم الأول لتقديم تلك الخدمات، بلغ عدد معاملات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة 490 معاملة شملت كافة أعمال التوثيق المختلفة، وبلغ عدد معاملات التوثيق من خلال فروع التوثيق الثابتة بالفترة المسائية 633 معاملة، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة، الإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والإسماعلية، ومرسى مطروح، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، واسوان ، والبحر الأحمر، والوادي الحديد.