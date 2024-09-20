اليوم السابع
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انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالشرقية واستمرار البحث عن شقيقته

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:11 ص
انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالشرقية واستمرار البحث عن شقيقته إسعاف
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة طفل؛ إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة ميت أبو علي بمركز الزقازيق، فيما لا تزال جهود البحث جارية عن شقيقته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلين "مصطفى كامل صلاح" 5 سنوات، وشقيقته "دهب" 6 سنوات، مقيمين بمركز الزقازيق، بتغيبهما عن منزل الأسرة منذ ظهر اليوم.

تم العثور على الطفل غارقا في مياه ترعة ميت أبو علي، وانتشال الجثمان، فيما لا تزال جهود البحث متواصلة عن شقيقته.







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