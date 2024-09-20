اليوم السابع
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"اليونيفيل": نحذر من التصاعد الكبير للقتال عبر الخط الأزرق

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:13 م
"اليونيفيل": نحذر من التصاعد الكبير للقتال عبر الخط الأزرق سيارات اليونيفيل ـ أرشيفية
إيمان حنا

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دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) إلى خفض التصعيد في لبنان، وحذر المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتى إن قوة اليونيفيل من التصاعد الكبير في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق، وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف: "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".

وأكد أندريا تيننتي، أن التصعيد في المنطقة أمر مقلق لكافة الأطراف وللمجتمع الدولي منذ السابع من أكتوبر، داعيا كافة الأطراف بالتزام تحقيق التهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال تيننتي، إن تصاعد الأوضاع أمرا مقلقا لكافة الأطراف منذ أكتوبر الماضي ولا زالت هناك مواجهات يومية مستمرة حول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، حيث تقوم قوات اليونيفيل من خلال الأنشطة المستمرة والدوريات بنوع من أنواع الردع لهذه الهجمات، كما أنها تستمر فى التواصل مع جميع الأطراف الهامة لفتح المسارات وليس فقط لخفض التوترات، ولكن لمنع أي سوء فهم يمكن أن يؤدى لتصعيد هذا النزاع واتساع رقعته، الأمر الذي قد يؤدى لأخطار لن يتوقعها أحد وهذا ما نعمل على منعه بكل ما وسعنا ولكن نحتاج إلى التزام من كلا الطرفين".

من جهة أخرى حذرت روسيا من عواقب وخيمة في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان، و أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

 







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