اليوم السابع
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اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة لـ1.9 مليون وانخفاض عدد شاحنات المساعدات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 11:07 ص
اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة لـ1.9 مليون وانخفاض عدد شاحنات المساعدات قصف غزة
نيويورك ـ رام الله (أ ش أ)

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دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فورًا لحماية الأطفال فى غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد شيبان في تصريح صحفى أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، مقتل أكثر من 14,000 طفل في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال.

وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، بينما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يوميًا في أغسطس، إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر، مما زاد من معاناة المواطنين.







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