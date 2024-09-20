اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 08:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن والأمم المتحدة يبحثان سبل تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:00 ص
اليمن والأمم المتحدة يبحثان سبل تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، هاتفيًا الخميس، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، سبل تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، وأهمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - الأوضاع الراهنة في اليمن وآليات التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

من جانبها، جددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد أن الأمم المتحدة ستظل شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة في اليمن.







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