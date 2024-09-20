النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، يدفن جثمان ربة منزل، لقيت مصرعها، بعد سقوطها من الطابق السابع بعد اختلال توازنها، أرضا وإصابتها بكسور وكدمات بجميع أنحاء جسدها، وذلك بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.

وكانت قد شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط ربة منزل تبلغ من العمر 33 عامًا، من الطابق السابع بمنزل أسرتها نتيجة اختلال توازنها، وهو ما تسبب في إصابتها بجرح رضي متهتك بفروة الرأس وكسر بالجمجمة، تسبب في مصرعها، وتم نقل الجثة للمستشفي.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من المستشفى بوصول سيدة مصابة بجرح رضي متهتك بفروة الرأس وكسر بالجمجمة، بعد سقوطها من منزل أسرتها أدت إلى وفاتها.

جارى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.