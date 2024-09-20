المكسيك تعتقل زعيم جديد لسينالوا أخطر المنظمات الإجرامية

فاطمة شوقى

اعتقلت القوات المسلحة والحرس الوطنى المكسيكى، ماريو ألكسندر جاميز كويفاس، المعروف باسم "إل بيي"، وهو الزعيم جديد لأخطر منظمة إجرامية "سينالوا" وذلك بعد اعتقال الزعيم السابق الشهر الماضى ، وتم الاعتقال وسط موجة من العنف في ولاية سينالوا المكسيكية ، مع اكثر من 40 جريمة قتل في أسبوعين.

وشهدت الولاية أكثر من 40 جريمة قتل في أسبوعين ، وذلك بعد القبض على الرئيس إسماعيل المايو زامبادا ، أشهر زعماء سينالوا ، وأيضا شهدت المنظمة الأخطر في العالم ، هزة قوية بعد اعتقال أحد أبناء التشابو جوزمان.

وقالت بعد إلقاء القبض عليه: رجل أبيض، طوله حوالي 1.75 سم، يرتدي قميصًا أسود وسروالًا بنيًا وبنية نحيفة"، وتركزت العملية البرية والجوية في قطاع جاردينز دي سانتا في، في بلدية كولياكان، في سينالوا، حيث ألقت القوات المسلحة المكسيكية القبض على سبعة أشخاص، بما في ذلك إل بيي.

ومن المفترض أن هذا الشخص مقرب من أرشيفالدو جوزمان، ابن تاجر المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان، والذي هو الآن الزعيم المزعوم لفصيل لوس تشابيتوس، داخل كارتل سينالوا.

وتم التعرف عليه أيضًا باعتباره الزعيم المزعوم للقتلة وخليفة نستور إيسيدرو بيريز سالاس، "النيني"، الذي تم القبض عليه في نوفمبر 2023 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، في الجناح المسلح الرئيسي للوس تشابيتوس.

لقد تجاوز لقبه إلى ناركوكوريدوس من قبل المطربين والمجموعات مثل لوس كايمانيس دي سينالوا، ولاري هيرنانديز، وبيسو بلوما، وتيتو دوبل بي، ولويس آر كونريكيز.



علاوة على ذلك، يأتي اعتقاله وسط موجة من العنف في سينالوا، وهي ولاية تقع في شمال غرب البلاد شهدت أكثر من 40 جريمة قتل في أسبوعين، بعد القبض على الرئيس إسماعيل "المايو" زامبادا، المؤسس المشارك. من كارتل سينالوا وأحد أبناء تشابو، خواكين جوزمان لوبيز، وهذا من شأنه أن يسبب تنافسًا على تشغيل الإقليم.



وأرجع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الصراع الداخلي لعصابة سينالوا بين فصيلتي لوس تشابيتوس ولوس مايو إلى اتفاق جوزمان لوبيز على تسليم زامبادا إلى الولايات المتحدة في 25 يوليو على متن طائرة هبطت بالقرب من إل باسو بولاية تكساس.



وتعد عصابة سينالوا، بحسب الولايات المتحدة، "أقوى منظمة لتهريب المخدرات في العالم" والمسؤولة إلى حد كبير عن إنتاج وتصنيع الفنتانيل لتوزيعه في الولايات المتحدة، حيث يعتبر هذا الدواء أقوى بـ 50 مرة من الهيروين. السبب "الرئيسي" للوفاة بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عامًا.