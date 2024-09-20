اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المتحدثة باسم حكومة جزر القمر: مهاجم الرئيس لم يكن فى حالة طبيعية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:02 ص
المتحدثة باسم حكومة جزر القمر: مهاجم الرئيس لم يكن فى حالة طبيعية رئيس جزر القمر غزالى عثمانى
مورونى (أ ش أ)

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أفادت فاطمة أحمد، المتحدثة باسم حكومة جزر القمر، بان هناك معلومات تؤكد أن الشخص الذى هاجم رئيس جزر القمر لم يكن فى حالة طبيعية، حيث أشار البعض الى تعاطيه لمخدر الحشيش.

وأضافت المتحدثة، وفق ما أورده "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الأفريقية، "نحن في انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن وفاة المهاجم تعقد سير التحقيق وتجعل من المستحيل معرفة دوافع المهاجم أو ما اذا كان له شركاء محتملين.

وكان رئيس جزر القمر غزالى عثمانى قد أصيب بجروح طفيفة في هجوم بسكين أثناء حضوره جنازة زعيم ديني يوم الجمعة الماضي.







جزر القمر

رئيس جزر القمر

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