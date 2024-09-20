القبض على 7 بينهم مصابين بطلق نارى فى مشاجرتين بجرجا والبلينا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين منفصلتين، الأولى بمركز البلينا جنوب المحافظة والتي أسفرت عن إصابة أحد الأطراف، والثانية بدائرة مركز شرطة جرجا والتي نتج عنها مصاب آخر بطلق ناري، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغين مفصلين بوقوع مشاجرتين. الأولى في مركز شرطة البلينا، حيث طرف أول هو نديم م. أ. م، 23 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري أسفل الأذن اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي. ونجل عمومته محمد أ. ح. م، 34 سنة، حاصل على دبلوم صناعي.

بينما الطرف الثاني يتكون من أحمد أ. ت. ب، 22 سنة، عامل، ونجلي عمومته حلمي ف. ح. ب، 22 سنة، عامل، وتحسين ع. ف. ت، 18 سنة، عامل. الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم. وقد تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب، حيث قام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول باستخدام السلاح المضبوط، بسبب خلافات الجيرة.

وجاء البلاغ الثاني بوقوع مشاجرة ومصاب بمركز جرجا، حيث طرف أول هو محمد م. ع. م، 20 سنة، طالب، مصاب بطلق ناري في القدم اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام ثم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

بينما الطرف الثاني هو أحمد ح. ع. ح. أ، 37 سنة، عامل، حيث الطرفان مقيمان بذات الناحية. تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم. وقد تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب، حيث قام الطرف الثاني بإحداث إصابة للطرف الأول بالسلاح المضبوط، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضرين بالواقعتين، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعتين، كل فيما يخصه.