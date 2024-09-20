القبض على متهم بإدارة منظومة إنترنت بدون ترخيص فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات "الإنترنت" بدون ترخيص بأسيوط، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصة بأسيوط) بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص والإعلان والترويج عنها وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهدافه وضبطه، وعثر على (عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة فى تشغيل وإدارة المنظومة)، وبمواجهته أقرا بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.