اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

القبض على متهم بإدارة منظومة إنترنت بدون ترخيص فى أسيوط

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:17 م
القبض على متهم بإدارة منظومة إنترنت بدون ترخيص فى أسيوط الانترنت ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات "الإنترنت" بدون ترخيص بأسيوط، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص-  مقيم بدائرة مركز شرطة القوصة بأسيوط) بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص والإعلان والترويج عنها وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.   

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهدافه وضبطه، وعثر على (عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة فى تشغيل وإدارة المنظومة)، وبمواجهته أقرا بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







انترنت

منظومة انترنت

سرقة

الداخلية

حوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة