القانون لا يحمى المغفلين.. كيف تتجنب الوقوع فى فخ المستريحين؟

كتب سليم على

ظهرت فكرة " المستريح" فى مصر أوائل سبيعنيات القرن الماضي واستمر حتى الثمانينات، وانتشرت بشكل كبير مع ظهور ما يسمى بشركات توظيف الأموال وكان أشهرها خلال تلك الفترة شركة الريان والهدى ، وغيرها من شركات قدمت عائدا مالياً كبيراً مقارنة بأسعار الفوائد فى البنوك خلال تلك الفترة بهدف جلب اكبر عدد من الضحايا ، والتى انتهت جميعها بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم.

ووجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية للمستريحين وضبط عدة جرائم نصب على المواطنين، وضبط نصابون يستغلون هوس بعض المواطنين في الثراء السريع، وينصبون عليهم من خلال جرائم توظيف الأموال.

وفى السطور التالية نرصد الطرق التي يجب تتبعها لاستثمار أموالك حتى لا تقع فريسة للنصابين:ـ

1- الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية

الاستثمار في صناديق الخزانة يعد واحدًا من أكثر الاستثمارات أمانًا فلا يوجد شبهة في التعاملات مع الدولة مباشرةً، بالاضافة إلى أنها تتسم بالأمان والمرونة من حيث القيمة التي يمكن مضاعفتها بشكل مستمر.

2 ـ الاستثمار فى الأوراق المالية

الاستثمار فى الأوراق المالية وهو شراء أسهم في شركة ما يعني أنك تمتلك جزءً منها، وبالتالي، مع نمو قيمة الشركة يرتفع سعر الأسهم التي تمتلكها، ومع تحقيق الشركة أرباحا ستحصل على جزء من هذه الأرباح بناءً على ربحية الأسهم التي قمت بشرائها.

3 - الاستثمار في الذهب

يعد الذهب من أمن طرق الاستثمار على المدى البعيد ، فالكثير من المسثمرين ورجال ااعمال يعتبرونه الملاز الأمن في أوقات الاوضاع المضطربة كأوقات الأوبئة والحروب والصراعات وغيرها، ويمكن الاستثمار في المعدن الأصفر من خلال شراء العملات المسكوكة بالذهب

4 ـ الاستثمار فى العقارات

الاستثمار في العقارات يأتي إما عن طريق زيادة رأس المال عند البيع أو من خلال الإيجار، ويجب الحذر عند الاستثمار في شراء عقار والاستثمار فيه ومنها التأكد من صحة اوراق الشركة التى ستثتمر فيها وأن تكون صاحبة خبرة كبيرة فى مجال العقارات.