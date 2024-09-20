اليوم السابع
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الصحة بلبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارة الاحتلال على بيروت لـ12 شهيدا و66 مصابا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:09 م
الصحة بلبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارة الاحتلال على بيروت لـ12 شهيدا و66 مصابا الضاحية الجنوبية
إيمان حنا

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان عن تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 12 شخصا، و66 جريحا، بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على الضاحية الجنوبية ببيروت، وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الغارات المنفذة على الضاحية الجنوبية في لبنان، استهدفت إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة "إسرائيل".

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن هدف الاغتيال هو إبراهيم عقيل، وليس واضحا إذا ما كان اغتيل.

استهداف مبانى سكنية فى بيروت
استهداف مبانى سكنية فى بيروت

 

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إسرائيل تنفذ ضربة محددة الهدف في العاصمة اللبنانية بيروت

 

غارات إسرائيلية على بيروت
غارات إسرائيلية على بيروت

 

مبنى متضرر بعد ضربة عسكرية إسرائيلية، في بيروت
مبنى متضرر بعد ضربة عسكرية إسرائيلية، في بيروت

 







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