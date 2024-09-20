"الصحة اللبنانية": جاهزية بنوك الدم كافية لإنقاذ مصابى الضاحية الجنوبية

إيمان حنا

أكد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة اللبنانية، عدم الحاجة حاليًا إلى وحدات إضافية وأن لبنان لديه الجاهزة لإنقاذ مصابى الغارة الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على الضاحية الجنوبية ببيروت، مشيرا إلى أن التبرع الكثيف بوحدات الدم الذي حصل خلال الهجوم الإسرائيلى السيبراني يومى الثلاثاء والأربعاء، أدى إلى تجهيز بنوك الدم بالعديد من الوحدات المعدة للاستخدام الطارئ.

وأعربت وزارة الصحة عن تقديرها للتضامن الكبير الذي أبداه الشعب اللبناني من خلال التبرع بالدم، وحذرت الوزارة من الحملات العشوائية للتبرع بالدم وخطورة هذه الحملات غير الآمنة صحيًا.



كما شددت "الصحة" على وجوب أن يتم التبرع بالدم من خلال القنوات الرسمية عبر الصليب الأحمر اللبناني والبنوك المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة في المستشفيات.

ولفتت إلى أن الوزارة ستوجه الدعوات للقيام بحملات تبرع في حال طرأت أي حاجة ماسة لذلك.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى تسعة شهداء، فيما يستقر عدد الجرحى حتى الساعة على تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.