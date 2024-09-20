"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: نسبة إشغال متوسطة بالجمعة الأخيرة قبل المدارس

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أن شواطئ الإسكندرية سجلت نسبة اشغال متوسطة فى الجمعة الأخيرة قبل المدارس، تتراوح من 20 إلى 30% بالشواطئ الشرقية، فيما جاءت نسبة الأشغال على الشواطئ الغربية 10%.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، توافد إقبال على الشواطئ فى الجمعة الأخيرة قبل المدارس، خاصة مع استمرار سيطرة الأجواء الحارة ،وسجلت الإسكندرية اليوم 32 درجة فى العظمى و المحسوس 35 درجة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع توقعات بانكسار الموجة الحارة غدا السبت و طوال الإسبوع القادم .

وشهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا،و أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، وشواطئ القطاع الغربي والعجمى.

ومحافظة الإسكندرية لم ترفع أسعار دخول الشواطئ منذ 3 سنوات ، وجاءت أسعار الشواطئ ، بالنسبة لأسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية، وهو شاطئ "سيد درويش" بالأنفوشى فالدخول به بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات..