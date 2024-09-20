الرئيس الأوكراني يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

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أعلن الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي - أثناء زيارته - كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يلتقي ممثلين عن شركات الدفاع والطاقة الأمريكية، إلى جانب لقاء الجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة.



كما من المقرر أن يجري زيلينسكي، مفاوضات ثنائية مع قادة الدول والمنظمات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن، لتقديم "خطة النصر" الأوكرانية؛ والتي تتضمن مجموعة من "الحلول" فيما يتعلق بحربها مع روسيا.

ويعتزم الرئيس الأوكراني الاجتماع بنائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، إلى جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الأمريكيين (الأمريكي والجمهوري).