الداخلية توزع حقائب مدرسية بالمناطق الحضارية الجديدة قبل الدراسة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت وزارة الداخلية توزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الحضارية الجديدة بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسى الجديد، في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بدء موسم الدراسة، حيث تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المدارس، لتأمين دخول وخروج الطلاب منها، مع تأمين المسارات والطرق المؤدية إليها.

وحرصت أجهزة الأمن على تواجد تمركزات أمنية بمحيط المدارس، وربطها بأقوال أمنية متحركة على مدار اليوم، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مأمورى أقسام ومراكز الشرطة ومسئولى المدارس لتلقى أية بلاغات وسرعة التعامل معها.



توزيع حقائب مدرسية توزيع حقائب مدرسية

وتشارك الشرطة النسائية فى عملية التأمين، ومكافحة جرائم التحرش ومضايقات الفتيات، لاسيما بمحيط مدارس البنات.

وتعزز قوات الشرطة من إجراءاتها فى وقت الذروة لمنع التكدسات المرورية خاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس.