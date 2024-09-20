اليوم السابع
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الخارجية الروسية: تفجيرات لبنان حدث غير مسبوق فى تاريخ المجتمع العالمى

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 11:15 ص
الخارجية الروسية: تفجيرات لبنان حدث غير مسبوق فى تاريخ المجتمع العالمى ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات فى لبنان، حيث تتصاعد التوترات منذ أيام عدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك عن زاخاروفا قولها: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الخطيرة في الجمهورية اللبنانية. وأذكر أنه في 19سبتمبر الجارى، قامت الطائرات الإسرائيلية بسلسلة من الغارات المكثفة على عدد من المناطق في جنوب لبنان، وقبل ذلك، وعلى مدى يومين متتاليين 17 و 18 سبتمبر الجارى، تعرض لبنان لهجمات إرهابية غير مسبوقة، وكانت هجمات إلكترونية".

وأوضحت أن "عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، سقطوا ضحايا لهذه الهجمات، كما أصيب آلاف الأشخاص"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ المجتمع العالمي".

وأضافت: "لم يسبق أن حدث شيء من هذا القبيل. لقد وقعت هجمات إرهابية أودت للأسف بأرواح عدد كبير من الأشخاص، وعانى منها عدد أكبر من الناس، ولكن هذا نوع جديد تمامًا من الأعمال الإرهابية التي تجمع بين هذا النطاق وتطبيق للتقنيات الجديدة".

وتابعت: "هذا نوع جديد تمامًا من العمل الإرهابي، يجمع بين هذا الحجم واستخدام التقنيات الجديدة، التي تبدو ذات طبيعة مدنية، ولكنها تستخدم لأغراض إرهابية".







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