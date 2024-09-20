اليوم السابع
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"الجارديان": وزير الخارجية البريطاني يدرس خطط إجلاء الرعايا من لبنان

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:10 م
"الجارديان": وزير الخارجية البريطاني يدرس خطط إجلاء الرعايا من لبنان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
أ ش أ

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ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية، اليوم /الجمعة/، بأن وزير الخارجية ديفيد لامي يدرس خطط إجلاء المواطنيين البريطانيين المتبقين في لبنان في حالة الطوارئ، بعدما حث رعايا المملكة المتحدة على مغادرة البلاد فورًا في ظل تصاعد حدة التوترات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لامي سيترأس اجتماعات مع المسؤولين المعنيين؛ لبحث سُبل تجنب سيناريو الفوضى الذي عانى منه المواطنون البريطانيون في أفغانستان عند إجلائهم من البلاد بعدما تولت حركة طالبان زمام السلطة في 2021.


وكان لامي قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد حدة التوترات في لبنان وما ترتب عليه من سقوط العديد من الضحايا المدنيين بعدما شنت إسرائيل هجمات على مواقع لحزب الله اللبناني جنوبي البلاد.


وقال لامي - في تغريدة دونها عبر حسابه على منصة /إكس/ أمس - "رسالتي إلى المواطنيين البريطانيين في لبنان هي مغادرة البلاد".. محذرا من أن التوترات تزداد حدتها والموقف قد يتدهور على نحو سريع في أي لحظة.







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اسرائيل




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