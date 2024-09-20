اليوم السابع
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التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:19 ص
التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش حملة أمنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تحقق جهات التحقيق مع شخص ادعى كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " في البلاغ المقدم من سيدة ضده بالتحرش.

وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن .

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.. وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها .. وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة .

 







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