التأثير الاجتماعى الدائم لمكتبة الإسكندرية فى معرض فنى بالنرويج

الإسكندرية - جاكلين منير

شاركت مكتبة الإسكندرية في افتتاح معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية - People and The Library of Alexandria» في العاصمة النرويجية أوسلو؛ وذلك من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الاكاديمي، وإدارة الزيارات بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، بدعوة من المكتب المعماري النرويجي، مصممي مبنى مكتبة الإسكندرية، وأحد أبرز مكاتب العمارة في العالم.

يستعرض المعرض التأثير الاجتماعي الدائم لمكتبة الإسكندرية، كما يقدم نسيجًا غنيًّا من الروايات الشخصية والصور الفوتوغرافية والمقابلات، ويضم أيضا مجسمًا يدوي الصنع لمبنى المكتبة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور والوثائق التاريخية من الأرشيف الخاص بالمكتب المعماري «سنوهتا».

ويُعتبر المعرض الأول من نوعه خارج مصر الذي يبرز الأهمية المعمارية والتأثير الثقافي والاجتماعي لمبنى مصري حديث، ويمثل فرصة مهمة للترويج لمكتبة الإسكندرية على الصعيد الدولي.

جدير بالذكر إن مجموعة «سنوهتا» تعد من أنجح مكاتب التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم؛ بدأت المجموعة مسيرتها المهنية في عام 1989 بالفوز بالمسابقة المعمارية الدولية لتصميم مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة بمصر.