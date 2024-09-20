البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 90 مليون دولار لجيبوتى

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وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لمبادرة القرن الأفريقي التي تحمل عنوان (مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي في جيبوتي).



وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم الجديد سيعمل على توسيع نطاق المشروع الأصلي بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2021، لتعزيز الاتصال الإقليمي والمرونة وكفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين إمكانية الوصول للسكان الذين يعيشون في جيبوتي على طول ممر جيبوتي - أديس أبابا الجنوبي.

وأوضح البيان أن المشروع يأتي في إطار مبادرة أوسع للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، والتي تشمل جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال.. تهدف مبادرة القرن الأفريقي، التي أطلقت في عام 2019، إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة.



كما يدعم التمويل الجديد إعادة تأهيل وتحسين وإدارة وصيانة ثلاثة أقسام من طريق الممر الجنوبي، بجانب تمويل أنشطة تهدف إلى دعم تيسير العبور لدعم التكامل الإقليمي وتقديم المساعدة الفنية لحكومة جيبوتي.



وقال عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال زيارته الأولى للبلاد إن التمويل الإضافي سيساعد جيبوتي على تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وتحسين حياة شعبها، كما سيساهم في جهود البلاد لتحقيق رؤيتها 2035، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي.



وشهد موقع جيبوتي الاستراتيجي، حيث تقع عند مفترق طرق التجارة الإقليمية والاتصال، نموًا كبيرًا في أهميتها على مدى العقد الماضي. يحد الممر الإقليمي البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والخليج، وهو أمر بالغ الأهمية لحركة السلع والخدمات في المنطقة، نظرًا لموقع جيبوتي في القرن الأفريقي ومرافقها المينائية.



تجدر الإشارة إلى أن محفظة البنك الدولي في جيبوتي تتكون من 19 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 401.3 مليون دولار أمريكي. وتركز المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية وتحديث الإدارة العامة والتنمية الرقمية وتعزيز الحوكمة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على المرأة والشباب.