اليوم السابع
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البحرين وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:03 ص
البحرين وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، الخميس في لندن، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة هيمش فولكنر، الجهود العربية والدولية الهادفة للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائم بين البحرين والمملكة المتحدة في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.







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عبد اللطيف بن راشد الزيانى

بريطانيا

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حرب غزه

غزه




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