الأفواج السياحية تستمتع بسحر الحضارة الفرعونية فى معالم الأقصر الأثرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل في كافة أرجاء المعالم الأثرية والسياحية حول محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة من الأفواج القادمة من مختلف دول العالم، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السياح خلال زيارة معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت ومقابر وادى الملوك والملكات.

وتقدم شركات السياحة المنتشرة حول الأقصر باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر.

وتستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، بالتوجه إلى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، فالأقصر تقدم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.

فيما تستعد محافظة الأقصر لموسم سياحي شتوى خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بحركة سياحية أكبر من السنوات الماضية، عبر التجهيز لسلسلة طيران مباشر من العواصم الأوروبية بإجمالى 16 رحلة أسبوعياً، حيث صرح محمد عثمان الخبير السياحى ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إنه ينتظر جميع العاملين بالقطاع السياحى الموسم السياحى الشتوى القادم، مع الانتعاشة الحالية بمعابد الأقصر ومعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تتجهز الأقصر لدخول سلسلة من رحلات الطيران المباشر بين العواصم الأوروبية، بإجمالي 16 رحلة اسبوعياً من أسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وكذلك عودة رحلات الطيران المباشر بين لندن والأقصر مطلع شهر نوفمبر القادم، لأول مرة منذ 11 عام توقف لتلك الرحلات، حيث تم تدشين خط طيران جديد ويجري الترويج له في كافة المدن الإنجليزية بالتعاون مع غرفة شركات السياحة بالأقصر وإحدى شركات الطيران الإنجليزية.



استمتات السائحين فى المراكب النيلية



اقبال سياحى كبير على معبد الملكة حتشبسوت



الافواج السياحية خلال الاستمتاع فى مقابر ملوك الأقصر



التوافد السياحى الكبير فى معابد الكرنك



التوافد السياحى بمنطقة تمثالى ممنون



توافد السائحين فى وادى الملوك والملكات



توافد سياح العالم فى معابد الكرنك



جانب من توافد السياح فى مقابر ملوك البر الغربى



زيارات السائحين فى معبد الملكة حتشبسوت



