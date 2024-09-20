افتتاح مسجد الرحمة بقرية إقطية بعد الإحلال والتجديد ضمن خطة وزارة الأوقاف

شمال سيناء - محمد حسين

افتتحت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، مسجد الرحمة بقرية إقطية، التابعة لمركز بئر العبد، وذلك بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد.

أعلنت أوقاف شمال سيناء فى بيان انه يأتي هذا الافتتاح ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لإعمار بيوت الله (عز وجل) تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والشيخ محمود مرزوق مدير المديرية.

شهدت الفعالية حضور الشيخ محمود سلام مدير إدارة أوقاف رمانة، و الشيخ محمد علي إسماعيل مفتش المتابعة بالمديرية، و الشيخ هشام نظمي مفتش المتابعة بالمديرية، بالإضافة إلى جمع من أهالي قرية إقطية ورواد المسجد.

تناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ هشام نظمي موضوع "وسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا"، مستعرضًا المعاني الروحية والدينية لهذا اليوم.

وفي تصريح خاص، أوضح المهندس هشام الكاشف، مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف شمال سيناء، أن عملية الإحلال والتجديد التي أجرتها الوزارة لمسجد الرحمة بلغت تكلفتها 2,366,301 جنيه مصري، وشملت صحن المسجد المخصص للصلاة بمساحة 10.5 × 12 متر، بالإضافة إلى دورات المياه بمساحة 4 × 12 متر، وكذلك الميضة المخصصة للوضوء.

وقد وجه أهالي قرية إقطية شكرهم وامتنانهم لوزارة الأوقاف على تحقيق مطلبهم ببناء هذا الصرح الديني الكبير وسط القرية، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بهذا الإنجاز.