استمرار أعمال رصف الطرق بطول 850 مترا فى مدينة طهطا بسوهاج.. تفاصيل

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، أنه في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وحرصاً على تحسين جودة الطرق والشوارع في جميع المناطق، تابع المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية، أعمال الرصف الجارية في شارع فتحى طهطاوى وشارع الجهاد قبلى البلد.

بدأت أعمال الرصف من موقف طهطا جهينة، وتمر أمام مسجد السلام، بإجمالي طول يبلغ حوالي 850 متراً، وباستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليون جنيه تأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وتسعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من خلال هذه المبادرة إلى تحسين شبكة الطرق والشوارع بمختلف أنحاء المدينة، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين وتحقيقاً لرؤية المحافظة في تطوير البنية التحتية ويجري العمل تحت إشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة، بالإضافة إلى مسؤولى الطرق وأعضاء التفتيش المالي والإداري، لضمان سير الأعمال بكفاءة ومتابعة مستمرة.

تتضمن خطة الوحدة المحلية أيضاً دراسة مستمرة للاحتياجات المرورية، والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة لتعزيز حركة النقل والحد من الزحام من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير بيئة أفضل للسكان وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

تؤكد الوحدة المحلية على التزامها بإنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة طهطا وساحل طهطا.