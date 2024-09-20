اتكلم عربي.. مميزات يكتسبها طفلك من تعلمه لغة الضاد (إنفوجراف)

يتعلم الأطفال العديد من اللغات الأجنبية بالمدارس، الأمر الذى يجعلهم يتحدثون بهذه اللغة أغلب الوقت أو يدخلون في حديثهم كلمة أو اثنين من الكلمات الأجنبية التي تعلموها ما يتسبب في إيجادهم صعوبة في كتابة جملة عربى، ومن منطلق حملة أتكلم عربى التي أطلقتها "اليوم السابع"، نستعرض في هذا الإنفوجراف مميزات تعليم الطفل لغة الضاد، وفقًا للنصائح التي ذكرتها دكتور راندا الديب أستاذ تخصص أصول تربية الطفل بجامعة طنطا.



اتكلم عربي.. مميزات يكتسبها طفلك من تعلمه لغة الضاد

6 مميزات يكتسبها الطفل من تعلمه لغة الضاد

1 – تسهل اللغة الأم على الطفل تعلم اللغات الأخرى، التي قد تصل إلى 3 لغات، مما يساعده على أن يكون لديه فهم أعمق لكيفية تكوين التعبيرات والجمل.

2 – تعلمه التفكير النقدي ومهارات القراءة والكتابة بلغات أخرى وتجعل تعلّم لغة ثانية أقل عبئاً، فعلى سبيل المثال، إذا طور الطفل القدرة على تخمين معنى كلمة ما من خلال سياقها، أو استنتاج المعنى من خلال القراءة بين السطور، فإن هذه المهارات تنتقل بسهولة عندما يبدأ في تطوير مهارات القراءة والكتابة باللغات الأخرى.

3 – تمكن الطفل من نقل المعارف للآخرين حيث تجعل الطفل يفكر أكثر في كيفية نطق الجملة ومتى يستخدمها، مما يجعله أقرب إلى هويته الثقافية والإجتماعية.

4 – يُظهر الطفل من خلالها فهماً أعمق لنفسه ومكانته في المجتمع، إلى جانب شعوره أكثر بالثقة، والتقدير للذات، ما يؤثر إيجابياً على تحصيله العلمى.

5 – يغنيه تدريس المهارات المكتسبة باللغة الأم، عن تلقيها مرة أخرى عندما ينتقل إلى لغة ثانية.

6 – تزيد من تفاعل الطفل مع الأهل والأصدقاء.

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