إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، تحت الإقليمي باتجاه اسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي ، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي النيابة التحقيق.