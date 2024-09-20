اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:42 م
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إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بالمنوفية والحماية المدنية تسيطر على النيران

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:44 م
إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بالمنوفية والحماية المدنية تسيطر على النيران الحماية المدنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون بمحافظة المنوفية، يفيد من نشوب حريق فى منزل بمدينة أشمون مكون من 3 طوابق، به معرض للأدوات المنزلية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.


 







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