اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:27 م
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إزالة 642 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 11:47 ص
إزالة 642 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة إزالة إشغالات
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطرق،  وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 642 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.


 







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