أوكرانيا: أسقطنا 61 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا خلال هجوم روسي

كتب محمد شعلان

أعلنت أوكرانيا اسقاط 61 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا خلال هجوم روسي، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الخميس، تسجيل 187 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أنه "خلال اليوم الماضي، وقع 187 اشتباكا مع القوات الروسية، مع تصاعد الاشتباكات، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية بشن 79 غارة جوية"، مشيرة إلى أن "عناصر الجيش الروسي نفذت ثلاث ضربات صاروخية وشنت 79 غارة جوية على مناطق تابعة للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، كما أسقطت 127 قنبلة، وأطلقت 4 آلاف و580 قذيفة، واستخدمت 1450 طائرة بدون طيار".

وأوضحت أن "القوات الأوكرانية ووحدات من المدفعية استهدفت مناطق ارتكاز للقوات والأسلحة الروسية".