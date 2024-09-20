«البحوث الإسلامية» يعلن تنظيم دورة تدريبية لـ «تنمية المهارات الدعوية»

لؤي علي

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن بدء التسجيل في دورة «تنمية المهارات الدعوية» للخريجات وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بكل فروعها.

في إطار تنفيذ محاور العمل بالمشاركة في دعم المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، على أن تُنفذ الدورات بشكل مباشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، وتصل الدورة ٦٠ ساعة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

وقالت د. إلهام شاهين الأمين العام المساعد لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الدورة التدريبية المهمة تأتي في إطار استراتيجية الأزهر لتأهيل الطلاب والدعاة والداعيات تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بما يضمن دعم مهاراتهم الدعوية وأداء دورهم بكفاءة عالية، كما أنها تأتي ضمن الخطة التي أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية لدعم فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة عبر سبعة محاور رئيسة.

وأضافت «شاهين» أن الدورة التي تنفذ بالمشاركة بين المجمع والجامعة وأكاديمية الأزهر تحقق المحور الخامس الذي أعلن عنه في خطة المجمع لدعم المبادرة، والذي يتمثل في عقد دورات تدريبية لخريجات جامعة الأزهر لتدريبهم على المشاركة الإيجابية في بناء الإنسان، من خلال عدة دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات الدعوية، وذلك بمشاركة أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وكليات جامعة الأزهر.



وأكدت «شاهين» أنه يمكن للطالبات والخريجات المشاركة في الدورة من خلال التسجيل وملء البيانات عبر الرابط الآتي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebeasqOSWjhscopfYdjqCkStAB4lV-DTvszr2FeCGP5YVfEA/viewform?usp=sf_link